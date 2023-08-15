اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:43 م
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السيطرة على حريق محدود فى أخشاب ومهمات بجوار محطة سكك حديد الأقصر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:45 م
السيطرة على حريق محدود فى أخشاب ومهمات بجوار محطة سكك حديد الأقصر حريق - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود نشب في بعض الأخشاب والمهمات المركونة بجوار محطة سكك حديد الأقصر بمنطقة شارع أحمد عرابي، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في اخشاب ومهمات مركونة بجوار محطة سكك حديد الأقصر بمنطقة شارع أحمد عرابي، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الاقصر

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