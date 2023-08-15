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السياحة فى مرسى علم.. وصول 27 رحلة من إيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا "التفاصيل"

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:00 ص
السياحة فى مرسى علم.. وصول 27 رحلة من إيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا "التفاصيل" مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة. 
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل اجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 27 رحلة طيران بينها 4 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك و10 رحلات من بولندا ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا ورحلة من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و3 رحلات من ألمانيا . 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 140 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.

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