السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين و3 سنوات لثالث لإتجارهم فى الهيروين بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمين ومتهم ثالث بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 الف جنيه عما أسند إليهم بالاتجار في الهيروين المخدر ،كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات "المخدر والسلاح الأبيض - مطواه قرن غزال- والميزان والدراجه النارية"، المضبوطين أثناء القبض عليهم ، وألزمت الاول والثاني المصاريف الجنائيه .

وذلك في القضية رقم 1586 لسنة 2023جنح مركز شرطة كفر الشيخ المقيدة برقم 1664لسنة 2023كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من "السعيد.م.ا "25سنه عامل، "احمد .م.ع"21 سنة،حداد مسلح، "ز.ف.ا"26 سنه عامل وجميعهم من احدى قرى مركز كفر الشيخ لأنهم يوم 15 فبراير احرزوا الهيروين المخدر للاتجار فيه وسلاح أبيض،و.مطواه قرن غزال ، بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.