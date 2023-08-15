اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لتاجرين للمواد المخدرة فى بورسعيد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:15 م
السجن المشدد 6 سنوات لتاجرين للمواد المخدرة فى بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس محكمة جنايات بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة اثنين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة.
 
وتعود أحداث القضية رقم 1205 لسنة 2023 جنح العرب، والمقيدة برقم 557 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 2 أبريل 2023، بضبط كلا من: المدعو "م.م.ا" ويعمل بحري في ميناء بورسعيد، والمدعو "ع.م.ع"، وبحوزتهما كيس من الميثافيتامين المخدر، وعُثر بين طيات ملابس الأول على لفافتين من الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبين طيات ملابس الثاني لفافتين من الهيروين المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما الكيس للإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للإتصال بعملائهم، واللفافات للتعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
 
أحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريم كل منهما 100 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

 


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