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الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى على منطقة بيلجورود بواسطة طائرة مسيرة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:41 م
الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى على منطقة بيلجورود بواسطة طائرة مسيرة الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكرانى على منطقة بيلجورود بواسطة طائرة مسيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، شددت منسقة الأمم المتحدة فى أوكرانيا على ضرورة احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى استمرار الهجمات التى تشنها روسيا بصورة عشوائية فى جميع أنحاء أوكرانيا.

 

وقالت المنسقة الأممية، دينيس براون وفق مركز إعلام الأمم المتحدة، إن الهجمات الروسية تستمر في التأثير على المدنيين والبنية التحتية المدنية، "الذين يجب ألا يكونوا هدفا أبدا".

 

وأوضحت أن الناس في جنوب أوكرانيا- بمن فيهم من يعيشون في منطقتي خيرسون وأوديسا- عانوا بشدة خلال عطلة نهاية أسبوع، حيث تسببت الهجمات في مقتل وجرح العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.


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