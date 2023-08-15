البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للبذور بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوى الحاصلات الزراعية بحجم تداول 107.5 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة إيجاد للنظم الهندسية بحجم تداول 249.4 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة نيو جاس بحجم تداول 510 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.7 مليون سهم بقيمة 47.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 65 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 88 مليون جنيه، 947.5 ألف جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5367 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 5313 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.