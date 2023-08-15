الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين، في حادث انقلاب سيارة بطريق المنصورية، في منشأة القناطر، وتبين أن السيارة كانت محملة بعدد من العمال، في طريقهم للعمل بمزرعة، وأثناء سيرهم بطريق المنصورية، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها وإصابتهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، والسيارة التي تعرضت للانقلاب، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بانقلاب سيارة بطريق المنصورية، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ربع نقل، محملة بعمال، تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى أوسيم المركزى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.