وذكر التقرير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال النصف الأول من عام 2023، ظل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش مرتفعا في أغلب مناطق الصراع، مضيفا أن الوضع العام لا يزال نشطًا، ورغم الخسائر الفادحة التي مني به التنظيم وتراجع نشاطه في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودته للظهور قائما.

وأشار إلى أنه قام التنظيم بتكييف استراتيجيته والاندماج مع السكان المحليين، وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر، كما قام بإعادة تنظيم صفوفه وتجنيد المزيد من المسلحين من المخيمات في شمال شرق سوريا ومن المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك في الدول المجاورة.

ولفت إلى أن ما يقرب من 11 ألف مسلح يشتبه في أنهم من عناصر داعش في شمال شرق سوريا محتجزين في منشآت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورا بارزا في القتال ضد التنظيم، مبينا أن من بين العناصر أكثر من 3500 عراقي، وحوالي 2000 من حوالي 70 جنسية.