الأمم المتحدة تندد ببث حادث قتل سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى البوسنة

كتبت : هند المغربي

أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة هناك ، إنجريد ماكدونالد ، عن حزنها العميق عن الحادث المأساوي بعد إطلاق النار الذي وقع في جرادتش في البوسنة والهرسك مقدمة تعازيها لأسر الضحايا

وقالت المسؤولة الأممية"نحن مرعوبون من حقيقة أن مقتل امرأة تم بثه مباشرة عبر شبكة اجتماعية ، والتي تعد واحدة من أحدث الهجمات في سلسلة من جرائم قتل النساء والحالات الشديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البوسنة والهرسك مؤكدة يمثل قتل الإناث ، وهو القتل العمد للنساء والفتيات على أساس جنسهن ، انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لحقوق الإنسان".

يذكر أنه خرج آلاف البوسنيين أمس الاثنين إلى الشوارع محتجين لمطالبة السلطات بالتحرك للحد من العنف ضد المرأة، وذلك بعد أن أطلق رجل النار على طليقته الأسبوع الماضي وقتلها أثناء بث القتل على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن الاحتجاجات جرت في عدة مدن في البوسنة، مضيفة أن حشدًا كبيرًا من الناس قد نظموا مسيرات في وسط العاصمة سراييفو للضغط "من أجل مزيد من الحماية للنساء" و"كبح المحتوى الإعلامي العنيف والسيطرة على عمل الشرطة في حالات العنف".

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "الصمت يعني الموافقة"، "لن نعيش في خوف" و"أوقفوا قتل النساء"، ورفع المتظاهرون في سراييفو لافتة ضخمة كُتب عليها "سراييفو ضد العنف"، مرددين شعار احتجاجات الشوارع المستمرة منذ شهور في صربيا المجاورة.