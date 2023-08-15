احتجاجات في البوسنة للمطالبة بالحد من العنف ضد المرأة

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خرج آلاف البوسنيين الاثنين إلى الشوارع محتجين لمطالبة السلطات بالتحرك للحد من العنف ضد المرأة، وذلك بعد أن أطلق رجل النار على طليقته الأسبوع الماضي وقتلها أثناء بث القتل على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن الاحتجاجات جرت في عدة مدن في البوسنة، مضيفة أن حشدًا كبيرًا من الناس قد نظموا مسيرات في وسط العاصمة سراييفو للضغط "من أجل مزيد من الحماية للنساء" و"كبح المحتوى الإعلامي العنيف والسيطرة على عمل الشرطة في حالات العنف".

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "الصمت يعني الموافقة"، "لن نعيش في خوف" و"أوقفوا قتل النساء"، ورفع المتظاهرون في سراييفو لافتة ضخمة كُتب عليها "سراييفو ضد العنف"، مرددين شعار احتجاجات الشوارع المستمرة منذ شهور في صربيا المجاورة.