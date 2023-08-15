الأمم المتحدة: الجفاف يجبر قرابة 14 ألف أسرة على النزوح من 10 محافظات فى العراق

كتبت : هند المغربي

قال تقرير لمركز إعلام الأمم المتحدة ان الجفاف أجبر حوالي 13,920 أسرة في 10 محافظات في العراق علي النزوح من منازلها ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتل العراق المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم.

وكان وزير الموارد المائية في العراق عون عبد الله قد أعلن منذ أيام قليلة أن مستويات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق ووفق الأمم المتحدة أنه تقلصت مساحة الأهوار الجنوبية في العراق التي تغذيها مياه الفيضانات من نهري دجلة والفرات من 20 ألف كيلومتر مربع في أوائل التسعينيات إلى 4 آلاف كيلومتر، وفقا لآخر التقديرات.

ودعت الأمم المتحدة جميع البلدان العمل على إدارة المياه باعتباره مورد ثمين و منفعة عامة لافتة إلى أن لقضية المياه تداعيات إقليمية أوسع فيما قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال زيارته للعراق التي استمرت 4 أيام "هذه حالة طوارئ مناخية. وقد حان الوقت لأن يتم التعامل معها على أنها حالة طوارئ. ليس فقط بالنسبة للعراق، ولكن للعالم بأسره مضيفا ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في مسؤوليتنا لاتخاذ إجراءات وقائية وتخفيفية ضد تغير المناخ".