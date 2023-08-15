الأقباط الكاثوليك ينهون صوم العذراء اليوم الثلاثاء

كتب: محمد الأحمدى

ينهى الأقباط الكاثوليك صوم العذراء مريم اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، فيما بدأ الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر الصوم مع الأرثوذكس يوم 7 أغسطس وذلك لمدة 15 يوماً لتنتهى يوم 22 أغسطس الجارى.

وتعد الكنيسة لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية .

ويعتبر صوم الأقباط بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.