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اعرف الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:00 ص
اعرف الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية.. 
 
• تقييم منشأة فندقية.
• رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.
• تظلم منشأة فندقية من التقييم أو التخفيض.
• الإفادة عن الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.
• الموافقة على استخراج / تجديد تصريح لمندوب منشأة فندقية بدخول الدائرة الجمركية.
• الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمنشأة فندقية.
• اعتماد أسعار تقديم الخدمات (الإقامة / الوجبات / المشروبات) بمنشأة فندقية.
• الموافقة على إقامة (حفل / مؤتمر / معرض) بمنشأة فندقية.
 
كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
 
• استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص للمشروعات والمنشآت الفندقية.
• الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج للمنشآت الفندقية.
• استخراج توصية إلى الهيئة العامة للاستثمار للإفراج عن الآلات والمعدات والأجهزة للمشروعات الفندقية الصادر لها موافقة مبدئية سارية.
• دراسة ومراجعة الرسومات الهندسية المعمارية المعتمدة للمشروعات والمنشأت بأنواعها، والمنشآت الفندقية العاملة، لإجراء التعديلات أو التوسعات سواء الخاصة بالطاقة الإيوائية أو المرافق.
 

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