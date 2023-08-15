اعرف الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية..

• تقييم منشأة فندقية.

• رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.

• تظلم منشأة فندقية من التقييم أو التخفيض.

• الإفادة عن الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.

• الموافقة على استخراج / تجديد تصريح لمندوب منشأة فندقية بدخول الدائرة الجمركية.

• الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمنشأة فندقية.

• اعتماد أسعار تقديم الخدمات (الإقامة / الوجبات / المشروبات) بمنشأة فندقية.

• الموافقة على إقامة (حفل / مؤتمر / معرض) بمنشأة فندقية.

كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

• استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص للمشروعات والمنشآت الفندقية.

• الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج للمنشآت الفندقية.

• استخراج توصية إلى الهيئة العامة للاستثمار للإفراج عن الآلات والمعدات والأجهزة للمشروعات الفندقية الصادر لها موافقة مبدئية سارية.

• دراسة ومراجعة الرسومات الهندسية المعمارية المعتمدة للمشروعات والمنشأت بأنواعها، والمنشآت الفندقية العاملة، لإجراء التعديلات أو التوسعات سواء الخاصة بالطاقة الإيوائية أو المرافق.