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ازاى تحصل على الكارت الموحد لخدمات التموين والتأمين الصحى.. اعرف الخطوات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:20 ص
ازاى تحصل على الكارت الموحد لخدمات التموين والتأمين الصحى.. اعرف الخطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي كمرحلة أولى؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف الكارت إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.
 
ويتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، حيث يتم فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على "الكارت الموحد" مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، كما أن الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين في محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.
 
وتضم  خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد ، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.
 
 

التموين

الكارت الموحد

بطاقات التموين

خدمات الكارت الموحد

شروط استخراج الكارت الموحد



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