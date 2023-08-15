ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قرب عاصمة الدومينيكان إلى 12 قتيلا و65 مصابا

سانتو دومنجو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قوى هز سوق مزدحم بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو، إلى 77 قتيلا وجريحا.

وذكر جهاز الصليب الأحمر الدومينيكى، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحادث الذي وقع في منطقة "فيلا فالديز" بمقاطعة سان كريستوبال، غرب العاصمة سانتو دومينجو، أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 65 آخرين.

وأوضح المصدر أن ثلاثة مبان انهارت تماما، في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز تسوق، فيما هرعت 20 سيارة إسعاف و 14 عربة إطفاء للاستجابة للحادث.

من جانبه، أعرب رئيس الدومينيكان، لويس أبينادر، عن قلقه بشأن الوضع، قائلا: "إنه يتابع الأحداث عن كثب".