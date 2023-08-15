إحالة عاطل ووالدته للجنايات فى اتهامهما بتصنيع الاستروكس بالمقطم

كتب كريم صبحى

قررت نيابة جنوب القاهرة ،إحالة سيدة ولنجلها لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بتصنيع الاستروكس والإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائهما فى منطقة المقطم.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدر البودر الحشيش الاصطناعي الاستروكس، وكذا الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته والدته لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التي تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس.