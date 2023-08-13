حبس تشكيل عصابى متهم بتصنيع الاستروكس فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما داخل شقة خصصوها لصتنيع مخدر الاستروكس للاتجار فيه في منطقة المعصرة بالقاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بالمعصرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).