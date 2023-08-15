أنواع الفواكه المفيدة للكلى.. من التوت البري إلى التفاح

كتبت إيناس البنا

تلعب الكلى لدينا دورًا محوريًا في تصفية السموم والحفاظ على التوازن الدقيق داخل أجسامنا، فهي تستحق كل الرعاية والاهتمام الذي يمكننا حشده، وواحدة من أكثر الطرق اللذيذة والمنعشة لدعم وظائف الكلى لدينا هي الانغماس في مجموعة متنوعة من الفواكه الصديقة للكلى.

فيما يلي حسب موقع "OnlyMyHealth" 7 فواكه رائعة لا تقتصر على المذاق الجيد فحسب، بل تساهم أيضًا في رفاهية كليتيك.

التوت البري الأحمر

تحتوي على مركبات تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويوفر درعًا واقيًا لكليتيك.

عصير البطيخ

يمكن أن يحميك البطيخ البارد والمرطب من الحرارة الحارقة، يساعد البطيخ الغني بالبوتاسيوم على تنظيم توازن السوائل وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، يساعد محتواه المائي العالي في التخلص من السموم ، مما يجعله حليفًا رائعًا لصحة الكلى.

التوت

هذه الثمار الصغيرة ذات النكهة مليئة بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، وفقًا لمجلة PLOS ONE ، من المعروف أن التوت الأزرق يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكلى، ويحميهما من التلف ويحافظ على وظيفتهما المثلى.

الأناناس

يحتوي الأناناس المنعش الحلو على البروميلين ، وهو إنزيم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في الهضم. عن طريق الحد من الالتهاب ، يساهم البروميلين في الصحة العامة لكليتيك.

الفواكه الحمضية المنعشة

يعد البرتقال والليمون والجريب فروت أبطالًا للحمضيات ، وغني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السترات البولية وتقليل خطر التبلور.

الموز مصدر البوتاسيوم الطبيعي

بينما يجب استهلاك البوتاسيوم باعتدال لصحة الكلى، يوفر الموز كمية محكومة من هذا المعدن الأساسي، فهي تساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لوظيفة الكلى ، وتوفر حلاوة طبيعية مُرضية.

التفاح

تفاحة في اليوم تغنيك عن أكثر من مجرد طبيب؛ كما أنه يدعم صحة الكلى. يعتبر التفاح مصدرًا رائعًا للألياف ومضادات الأكسدة، ما يساعد على الهضم ويقلل من مخاطر تلف الكلى.

دمج الفواكه الصديقة للكلى في نظامك الغذائي

لا يجب أن يكون احتضان هذه الفاكهة التي تغذي الكلى عملاً روتينيًا ؛ يمكن أن تكون مغامرة طهي! إليك الطريقة:

عصائر نابضة بالحياة

امزج التوت الأزرق والبطيخ ورذاذ الحمضيات للحصول على عصير منعش معزز للكلى.

سلطات ملونة

أضف شرائح من ثمار الحمضيات أو حفنة من التوت إلى الماء للحصول على ترطيب لطيف وفعال للكلى.

تعمل كليتك على الترشيح والتنظيم بجدية يومًا بعد يوم ، مما يجعلها تستحق أقصى درجات العناية والتقدير، من خلال دمج هذه الفاكهة السبع اللذيذة في نظامك الغذائي ، فأنت لا تعالج براعم التذوق فحسب، بل تزود كليتيك أيضًا بالدعم الذي تحتاجه لتزدهر.

يمكن أن يكون الحفاظ على صحة الكلى رحلة لذيذة، رحلة مليئة بالألوان والنكهات والتغذية النابضة بالحياة التي توفرها هذه الفاكهة، لذلك ، تذوق كل قضمة ، رشفة ، وشريحة ، ودع هذه الفاكهة المحبة للكلى تعزز رفاهيتك بأفضل طريقة ممكنة.