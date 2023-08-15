أماكن ومواعيد إجراء العمليات الجراحية المجانية ضمن حملة 100 يوم صحة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تواصل المستشفيات المركزية بمحافظة أسيوط استقبال إجراء العمليات الجراحية المجانية ضمن حملة 100 يوم صحة التى تقدم الخدمات الصحية لأهالى محافظة أسيوط ومراكزها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان فى قطاع الصحة والوصول للمواطنين فى أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى هذه النقاط نبين أماكن وأيام إجراء العمليات الجراحية المجانية بمستشفيات أسيوط:

1- تقوم مديرية الصحة بالدفع ب200 فرقة ثابتة ومتحركة لتقديم الخدمات الصحية موزعين على مراكز محافظة أسيوط

2- يمكنك التوجه إلى أقرب فرقة ثابتة أو متنقلة لتوقيع الكشف الطبى وتوضيح نوع الشكوى أو نوع العملية الجراحية التى ترغب فى إجرائها

3- يقوم الأطباء الموجودين فى الفرق المتنقلة والقوافل الطبية الموزعة على من مراكز المحافظة بتوقيع الكشف الطبى على المريض وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لصاحب الشكوى وتحديد نوع العملية وتحويله إلى أقرب مستشفى تجرى فيها العملية الجراحية المجانية

4- يتم احتحاز المريض بعد استكمال واستيفاء الأشعة والأوراق، والفحوصات الطبية المطلوبة وتهيئته لعمل العملية الجراحية التى يحتاجها

5- تم تحديد مستشفيات ديروط، والقوصية، ومنفلوط فى استقبال وإجراء العمليات الجراحية المجانية الاسبوعية داخل الأقسام والتخصصات المختلفة

6- تم تحديد يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء العمليات الجراحية المجانية بالمستشفيات المخصصة من قبل مديرية الصحة

7- تجرى العمليات فى اقسام الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" وذلك كل يوم جمعة من كل اسبوع

8- تتم المتابعة وانهاء عمليات جراحية كل أسبوع بالمستشفيات المركزية المخصصة لإنهاء قوائم الانتظار ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة.

.9-يتم تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة