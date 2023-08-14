لا إصابات داخل مصر.. الصحة تكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد "إيريس" (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المتحور الجديد لكورونا "إيريس"، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، إن منظمة الصحة أعلنت رسميًا انتهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ثم عادت من أسبوع وأعلنت ظهور متحور جديد مثير للاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدا على الصحة العامة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الملاحظ أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا، لكن ليس أشد فى الأعراض، وله نفس أعراض أوميكرون.



تفاصيل المتحور الجديد لكورونا

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المتحور انتشر فى 51 دولة، ومنظمة الصحة العالمية كشفت أنه خلال آخر 28 يوما، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بمتحورات أوميكرون فى 5 أقاليم، هي: إفريقيا، جنوب شرق آسيا، حوض البحر المتوسط، والأمريكتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن توصيات المنظمة تتمثل فى الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمرض، مثل المصابين بأمراض نقص المناعة، والمراحل العمرية المتقدمة، مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة، تطهير الأيدى، التهوية الجيدة، والتباعد الاجتماعى.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : "المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع فى حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع وفيات، ولم يثبت أى إصابة بالمتحور الجديد إيريس فى مصر".

وأكد أن الفيروسات التنفسية جزء منها التطور ومن الطبيعى تحور فيروسات التنفس وليس غريبا الاستماع إلى تحور جديد من فيروس كورونا، قائلا: "خرجنا من الجائحة ولكن فى قلق من التحورات أنه يكون أشد".

وأوضح أن متحور كورونا "إيريس" أكثر انتشارا من المتحورات السابقة بنسبة 20% ولكن ليس هناك أى دليل أنه أشد خطورة، مشيرا إلى أنه من عائلة اوميكرون ومتحور فرعى منه.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون ولكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات فى الصين وأمريكا ويُسمى "إى جى 5"، مضيفا أن كورونا كجائحة انتهت ويجب أن نتعايش مع متحوراتها مثل دور البرد.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة : "المتحور الجديد لكورونا يهرب من المناعة ولديه قدرة على سرعة الانتشار ولكن لم تحدث زيادة فى شدة الأعراض حال الإصابة.

وحذر الدكتور حسام حسنى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قائلا، يجب عليهم الحذر من المتحور الجديد لكورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مضيفا أن المتحور الجديد لكورونا لم يدخل مصر حتى الآن".

يرتبط إيريس بمتغير أوميكرون الفرعى الذى يسمى XBB.1.9.2، ويختلف تكوين إيريس قليلاً عن المتغيرات الفرعية السابقة، هذا قد يجعل إيريس أفضل قليلاً فى إصابة الناس والتهرب من المناعة، وهو ما قد يكون السبب فى أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى فى الوقت الحالى.

وقال الدكتور حسام حسنى، إن شدة المرض تراجعت وأصبحت الإصابات بسيطة ولا تتجاوز الخمسة أيام، وأن البروتوكول العلاجى قوى ومؤثر وفاعليته تصل إلى حد الـ98% والآثار الجانبية للأدوية المدرجة أقل كثيرا من نسخ البروتوكولات السابقة، وتابع: هذه الأدوية أثبتت قدرتها على أنها تقلل من أعراض متلازمة ما بعد كورونا.

وأوضح أن الأمصال التى حصل عليها المواطنون حاصرت المرض، وهناك تطوير لها لتكون أكثر قوة فى مواجهة السلالات المختلفة والمتحورات الجديدة، وتابع: ليس المهم اسم اللقاح المطور ولكن الأهم وجود لقاحات تواجه المتحورات التى تطرأ من وقت إلى آخر.

وأكد أن اللقاحات متوفرة وهناك لقاحات أخرى سيتم توفيرها مع الموسم الجديد للمرض، وتابع: اللقاح الخاص بكورونا سيكون سنويا لكل المواطنين، وهناك بعض الشركات تخطط لأن يكون كل من لقاحا الانفلونزا والكورونا فى لقاح واحد يمنح سنويا للمواطن، ويتم تطوير أكثر من 8 لقاحات حاليا لمواجهة المتحورات التى انبثقت عن المتحورات الأساسية.