أسماء ضحايا ومصابى حادث غرق داخل بيارة صرف صحي في الغربية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم.

من جانبه وجه رئيس نيابة زفتي بتشكيل لجنة ميدانية من فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان، كما أمرت النيابة العامة بسرعه إنهاء اجراء تصاريح دفن العمال الضحايا وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمعرفتهم بمحافظاتهم.