أسماء ضحايا ومصابى حادث غرق داخل بيارة صرف صحي في الغربية

حصل "اليوم السابع" علي أسماء العمال ضحايا ومصاب حادث غرق بيارة الصرف الصحي بقرية سنبو الكبري التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية.
وكانت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بزفتي بمحافظة الغربية، تمكنت من انتشال جثامين 3 عمال صرف صحي وإنقاذ رابع في حالة خطيرة، أثناء تسليكهم غرفة صرف صحى بعمق 10 أمتار بقرية سنبو مركز زفتي، كما خصصت 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا وتم التحفظ علىهم داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتى العام لتوفير الرعاية الصحية له، وهم "رضا ر ال" ويبلغ من العمر 30 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية،وحسن ال ال" ويبلغ من العمر 45 سنة، "وإسلام ع ال أ" 26 سنة، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى "حسن م ال" ويبلغ من العمر 28 سنة، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية خطرة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم.
من جانبه وجه رئيس نيابة زفتي بتشكيل لجنة ميدانية من فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان، كما أمرت النيابة العامة بسرعه إنهاء اجراء تصاريح دفن العمال الضحايا وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمعرفتهم بمحافظاتهم.
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