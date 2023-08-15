أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023.

إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سبيد ميديكال، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وليسيكو مصر.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 88 مليون جنيه، 947.5 ألف جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5367 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 5313 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 66.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.63%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.505 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.23%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 48.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.82%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 84.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 37.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- حديد عز بسعر إغلاق 46.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.