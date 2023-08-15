أخبار 24 ساعة.. تعرف على نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة العمل: تشغيل 593 ألفا و859 شابا خلال عام.. و478 ألفا و857 بالخارج

https://www.youm7.com/6271939

وزير الأوقاف: الحريق الأخير لم يمس أى مستند بالوزارة والمستندات مؤمنة بالكامل

https://www.youm7.com/6272500

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. كليات تقبل الطلاب من مجموع 55%

https://www.youm7.com/6272349

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. غدا فتح باب التقديم المباشر للالتحاق بالجامعات

https://www.youm7.com/6272318

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة

https://www.youm7.com/6272267

"الهجرة والرقابة المالية" تطلقان أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارجhttps://www.youm7.com/6272138 تنسيق المرحلة الثانية: 60.98% حدا أدنى للعلمى.. فتح باب التسجيل غدا.

https://www.youm7.com/6272133

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني

https://www.youm7.com/6271831

"التموين" تعلن عن مناقصة للتعاقد على شراء زيت طعام محلى

https://www.youm7.com/6272586

اعرف شروط مسابقة التموين والجوائز لتصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين

https://www.youm7.com/6271813

التموين تقدم نصائح للمواطنين عند شراء الذهب تجنبا للغش

https://www.youm7.com/6272062

غدا آخر يوم فى التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات بالقاهرة

https://www.youm7.com/6272026

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات لتكون 220 درجة

https://www.youm7.com/6272331