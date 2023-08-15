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أخبار 24 ساعة.. تعرف على نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:13 ص
أخبار 24 ساعة.. تعرف على نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة العمل: تشغيل 593 ألفا و859 شابا خلال عام.. و478 ألفا و857 بالخارج

https://www.youm7.com/6271939

وزير الأوقاف: الحريق الأخير لم يمس أى مستند بالوزارة والمستندات مؤمنة بالكامل

https://www.youm7.com/6272500

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. كليات تقبل الطلاب من مجموع 55%

https://www.youm7.com/6272349

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. غدا فتح باب التقديم المباشر للالتحاق بالجامعات

https://www.youm7.com/6272318

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة

https://www.youm7.com/6272267

"الهجرة والرقابة المالية" تطلقان أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارجhttps://www.youm7.com/6272138   تنسيق المرحلة الثانية: 60.98% حدا أدنى للعلمى.. فتح باب التسجيل غدا.

https://www.youm7.com/6272133

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني

https://www.youm7.com/6271831

"التموين" تعلن عن مناقصة للتعاقد على شراء زيت طعام محلى

https://www.youm7.com/6272586

اعرف شروط مسابقة التموين والجوائز لتصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين

https://www.youm7.com/6271813

التموين تقدم نصائح للمواطنين عند شراء الذهب تجنبا للغش

https://www.youm7.com/6272062

غدا آخر يوم فى التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات بالقاهرة

https://www.youm7.com/6272026

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات لتكون 220 درجة

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