أخبار 24 ساعة.. تعرف على نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزارة العمل: تشغيل 593 ألفا و859 شابا خلال عام.. و478 ألفا و857 بالخارج
وزير الأوقاف: الحريق الأخير لم يمس أى مستند بالوزارة والمستندات مؤمنة بالكامل
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. كليات تقبل الطلاب من مجموع 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. غدا فتح باب التقديم المباشر للالتحاق بالجامعات
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة
"الهجرة والرقابة المالية" تطلقان أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارجhttps://www.youm7.com/6272138 تنسيق المرحلة الثانية: 60.98% حدا أدنى للعلمى.. فتح باب التسجيل غدا.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني
"التموين" تعلن عن مناقصة للتعاقد على شراء زيت طعام محلى
اعرف شروط مسابقة التموين والجوائز لتصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين
التموين تقدم نصائح للمواطنين عند شراء الذهب تجنبا للغش
غدا آخر يوم فى التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات بالقاهرة
محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات لتكون 220 درجة
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