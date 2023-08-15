أخبار مصر.. طقس غد حار وأمطار بجنوب سيناء تصل للسيول بكاترين والعظمى بالقاهرة 34

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الحكومة: لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن إعلانات منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي تزعم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، وأن الإعلانات المتداولة مزيفة، ولا علاقة للصندوق بها مطلقاً، مُوضحاً أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان الرابع في أبريل 2023، مشدداً أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، محذراً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات.

اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.. إيهاب بدوى سفيرا لمصر فى مدريد

علم "اليوم السابع" أنه جرى اعتماد الحركة الدبلوماسية لعام 2023 متضمنة تعيين عدد من السفراء الجدد فى عواصم العالم.

وكشفت مصادر مطلعة اعتماد الحركة الدبلوماسية التي شملت تعيين السفير أيمن كامل سفيرا لمصر لدى سلوفاكيا، السفير مصطفى ربيع سفيرا لمصر لدى إريتريا، السفير إيهاب بدوي سفيرا لمصر لدى مدريد، السفير ياسر الشيمي سفيرا لمصر لدى جاكرتا، السفيرة ابتسام رخا سفيرا لمصر لدى كازخستان، السفير إيهاب عبد الحميد سفيرا لمصر لدى إسلام أباد.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تعيين هيثم مختار قنصل عام مصر لدى ملبورن، السفير هاني ناجي سفيرا لمصر لدى استراليا، السفير جمال متولي سفيرا لمصر لدى أوسلو، السفير حاتم النشار سفيرا لمصر لدى بوليفيا، السفيرة ريهام خليل سفيرا لمصر لدى المنامة، السفير أسامة خضر سفيرا لمصر لدى تل أبيب، السفير أحمد مصطفى سفيرا لمصر لدى سنغافورة، السفيرة عبير علم الدين سفيرا لمصر لدى موريشيوس.

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالتنسيق لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

البنك المركزى الصينى يخفض سعر الفائدة على قروض العام الواحد 15 نقطة أساس

خفض البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاءت الخطوة على نحو غير متوقع وللمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وتأتي في وقت نما فيه الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو 2023 دون التوقعات ما يشير إلى ضرورة تكثيف التدابير لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال المركزي الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية.

وزيرة الهجرة: إطلاق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج قبل نهاية العام

كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزراة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهز للإطلاق قبل نهاية العام الجارى .

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن .

"الأعلى للجامعات" يطلق برامج جديدة بالجامعات الحكومية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول إطلاق المجلس أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 والذى يضم أحدث البرامج بكليات الجامعات الحكومية، والتى تقبل الطلاب فى ضوء الحد الأدنى للقطاع المختص، وباقى الشروط المطلوبة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أن دليل البرامج الجديدة، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تُناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتُسهم فى مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن البرامج الدراسية الجديدة، أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلاً عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية.

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للعلمى و238 للأدبى

ينطلق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد، فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية والذى ينطلق الثلاثاء 15 أغسطس الحالى ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، باجمالى 350 ألف و133 طالب وطالبة، منهم 259 ألف و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية.

التموين: مخزون زيت الطعام يكفى 4 أشهر واستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يكفى 4 أشهر وأنه يتم التعاقد طوال الوقت لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لطرحها على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

على جانب أخر تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

التعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم ورقيا لـkg1 بالمدارس الرسمية للغات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة التقدم ورقيا لkg1 بالمدارس الرسمية للغات من خلال المديريات التعليمية، موضحة أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لمن لم يتقدم للمدارس الرسمية للغات.

كانت الوزارة أكدت، أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر عذر مقبول، على أن يتم ذلك من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارا من الخميس 27 يوليو 2023 وحتى الثلاثاء 15 أغسطس الحالى.

تنسيق المرحلة الثانية .. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

مصر تدين بأشد العبارات تفجيرا إرهابيا استهدف مرقد شاهجراغ الدينى فى إيران

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني فى مدينة شيراز الإيرانية، معربة عن خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر".