أخبار مصر.. "الأعلى للجامعات" يطلق برامج جديدة بالجامعات الحكومية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول إطلاق المجلس أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 والذى يضم أحدث البرامج بكليات الجامعات الحكومية، والتى تقبل الطلاب فى ضوء الحد الأدنى للقطاع المختص، وباقى الشروط المطلوبة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أن دليل البرامج الجديدة، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تُناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتُسهم فى مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن البرامج الدراسية الجديدة، أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلاً عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للعلمى و238 للأدبى

ينطلق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد، فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية والذى ينطلق الثلاثاء 15 أغسطس الحالى ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، باجمالى 350 ألف و133 طالب وطالبة، منهم 259 ألف و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية.

التموين: مخزون زيت الطعام يكفى 4 أشهر واستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يكفى 4 أشهر وأنه يتم التعاقد طوال الوقت لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لطرحها على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

على جانب أخر تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

التعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم ورقيا لـkg1

بالمدارس الرسمية للغات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة التقدم ورقيا لkg1 بالمدارس الرسمية للغات من خلال المديريات التعليمية، موضحة أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لمن لم يتقدم للمدارس الرسمية للغات.

كانت الوزارة أكدت، أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر عذر مقبول، على أن يتم ذلك من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارا من الخميس 27 يوليو 2023 وحتى الثلاثاء 15 أغسطس الحالى.

تنسيق المرحلة الثانية .. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

مصر تدين بأشد العبارات تفجيرا إرهابيا استهدف مرقد شاهجراغ الدينى فى إيران

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني فى مدينة شيراز الإيرانية، معربة عن خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر".