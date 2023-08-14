9 فوائد بيئية واقتصادية لأشجار الجوجوبا.. أهمها الفدان ينتج 700 كيلو بذور

كتبت منال العيسوى

منذ عام 7 سنوات وبالتحديد خلال عام 2016 تبنت وزارة البيئة ، عددا من المشروعات الاقتصادية الخضراء، التي لها مردود اقتصادى وبيئى في آن واحد، ومن ضمن هذه المشروعات كان مشروع إعادة استخدام المياه بعد المعالجة لزراعة نباتات غير مثمرة مثل نبات الجوجوبا، وتمت زراعة 100 فدان منها في أسيوط.



وخلال هذا التقرير نرصد بعض الفوائد البيئية والاقتصادية لأشجار الجوجوبا: -

1-كل فدان يتم زراعته من نبات الجوجوبا ينتج 700 كيلو جرام بذور.

2-يتم استخلاص٢٨٠ لتر من زيت الجوجوبا من كل فدان

3-يتم بيع البذور بحوالى 100 ألف جنيه.

4-يصل سعر الزيوت حوالي 280 ألف جنيه سنويا.

5-يطلق الفدان الواحد حوالى 150 طن سنويا من الأكسجين.

6-الفدان الواحد يساعد على امتصاص 22 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

7-المشروع يعد من المشروعات البيئية التي تستفيد من تكنولوجيا المعالجة المتقدمة.

8-التكنولوجيا المستخدمة سواء الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية تساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

9-التكنولوجيا المتقدمة تساعد على ترشيد استهلاك المياه وتحقيق عائد اقتصادي

جدير بالذكرأن وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الماضية على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، لخلق شراكات تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع قطاعات كان دائما موصومة بأنها ملوثة للبيئة، ودعمها ساعد في تحقيق التوافق البيئي ، كما ساعد على الخروج بمنتج مصري له قيمة تنافسية، تساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق، وتهيئة المناخ الداعم لدخول عهد الاستثمار البيئي، الذي يقوم على الاستثمار في البشر، وخلق شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة، وهو ما أكدته وزيرة البيئة خلال جولتها الأخير في محافظات الصعيد.