وزارة البيئة تدعم منظومة النظافة بسيارات جديدة في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استلام 2 سيارة ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة 20 طنًا من وزارة البيئة، كدعم للمحافظة للعمل في المخلفات الصلبة، ووجه بضم السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة

وقرر مختار دعم منظومة جمع القمامة بمركز ومدينة تمي الأمديد بسيارة ماركة شيفرولية مجهزة مكبس حمولة 8 م3 دعمًا من المحافظة، بهدف تحسين البيئة وأعمال جمع القمامة بالمركز.

وأشار مختار إلى أن الدقهلية، من المحافظات الرائدة والنماذج المتميزة التي حققت طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لقطاع النظافة، سواء من حيث تطوير وتحديث المصانع وإنشاء مصانع جديدة، وكذا نقل المقالب العشوائية أو دعم المنظومة بالمعدات والسيارات والآلات والأدوات اللازمة لهذا القطاع.

ووجه مختار الشكر والتقدير لوزارتي التنمية المحلية والبيئة، لدعمهما المتواصل لمنظومة البيئة والمخلفات الصلبة بالدقهلية، لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر التسليم باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، خالد جلال، مدير عام المركبات، عبده محمدين، مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ومحمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمحاسب سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة، من خلال الخطوات الجادة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.