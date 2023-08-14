وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية -عبر موقعها الإلكترونى- أن "وزير المالية كريستيان ليندنر وصل إلى كييف صباح اليوم لإجراء مفاوضات سياسية".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن المسئول الحكومي الألماني، سيجري محادثات سياسية في كييف مع عدد من المسئولين.

يذكر أن المستشار الألمانى أولاف شولتز ووزراء آخرين قاموا بزيارات سابقة إلى أوكرانيا.