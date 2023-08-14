وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، "إن "لي" سيشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، ثم سيقوم بزيارة إلى بيلاروسيا في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأضاف المتحدث أنه بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، سيتوجه مستشار الدولة ووزير الدفاع لي شانج فو إلى موسكو لحضور مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي، وسيزور مينسك.

وأضاف المتحدث "ستتضمن زيارة وزير الدفاع الصيني إلى روسيا خطابا يلقيه في منتدى الأمن الدولي إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين بوزارة الدفاع الروسية وغيرهم".

يشار إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو ظلت ودية خلال السنوات الماضية خاصة مع رفض الصين الإدلاء بتصريحات تنتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .