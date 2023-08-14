وزير التعليم يؤكد تبنى فكرة إنشاء نماذج مبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة ذات تكاليف منخفضة وقليلة لتلبية الطلب ورفع نسب الإتاحة والقيد لطلاب المدارس الملتحقين وأيضا خفض نسبة الكثافة الطلابية فى المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، موضحا أن فكرة إنشاء مبانى مدرسية صغيرة جاءت نتيجة المناقشات التى دارت أثناء عرض استراتيجية تطوير التعليم للحوار المجتمعى.

وأطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (2024 - 2029).

وأضاف الوزير أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية 2030، المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي. ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات"؛ وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية"؛ لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة".