وزير الأوقاف: مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية فى مشروع صكوك الأوقاف

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك اتفاقا على مقولة "الدين لله والوطن للجميع"، فالعمل الإنسانى المتعلق بالجانب الطبى أو الخيرى أو غيره فهو للمصريين جميعا، مؤكدا أن هناك مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية فى مشروع صكوك الأوقاف، مشيرا إلى أن وزارة التضامن هى التى تتولى التوزيع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أنه يوجه الشكر للطائفة الإنجيلية على التنظيم الجيد للمؤتمر السنوى للهيئة، مشيرا إلى أنه كان فى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الجولة فيها أفضل بكثير من رؤيتها فى التلفاز وما يحدث فى العاصمة الإدارية لم أراه فى أى دولة فى العالم من اختيار الموقع وسارية العلم والتنظيم والترتيب نقله حضارية بكل ما تعنيه الكلمة.

وتابع أنه كان فى جولة فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا اليوم، مشيرا إلى مصر تنتقل نقله لنا أن نفتخر بها بما نراه فى العلمين والمدن الجديدة، مضيفا أن والأزمات التى تحدث فى العالم فهى إلى زوال أن شاء الله.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دو ر الدين فى صناعة السلام المحلى والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: اندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدى رزق.