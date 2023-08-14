وزير الأوقاف: القول بوجود إرهاب فى أى دين يعد تجنيا على رب العالمين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف لا تتدخل في توزيع صكوك الاضاحي، بل توزعها وزارة التضامن على الأسر الأولى بالرعاية دون الالتفات إلى ديانتهم.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام"، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، أنَّ هناك أمورا أشبه بالثوابت، أن الأديانالسماوية كلها سلام وتسامح ومحبة، مؤكدًا أن من يقول إن أي دين فيه إرهاب، فإنه يتجنى على رب العالمين وليس على معتنقي الدين.

وتابع: ما حدث من انحرافات من المحسوبين على أي دين، لا علاقة لها بالدين وإنما هي تجارة باسم الدين، والقتال يكون على المصالح الدنيوية، وأوضح أنه إذاكان الأمر أخرويًّا فيكون بين المرء والله، خاصة أنه لا قتل على المعتقد إطلاقًا.

وأشار إلى أنَّ التجربة المصرية فريدة، وما يتم بين الكنائس ووزارة الأوقاف يعمق هذه المعاني، خاصة أن مصر بلد التسامح والسلام وتمارس سياسة نظيفة وشريفة لا تآمر فيها على أحد ولا خيانة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعل رسالة السلام أحد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة، ومنها ما يتم من بناء الكنائس والمساجد معًا وحرصه علىافتتاح كاتدرائية السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوم واحد.

وشدد على أنه يجب التفرقة بين التسامح الحقيقي الذي نؤمن به والتسامح الزائف، وبين السلام الحقيقي والسلام الزائف، وأشاد بالقوات المسلحة في عالم لامكان فيه للضعفاء ولا المستسلمين.

وتجري فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت ععنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلى و الدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية

بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيليه أنه

وتابع أن

وتجري فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلى و الدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية

بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.