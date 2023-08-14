نائب جمهورى بارز يحذر من أعمال عنف بسبب لائحة اتهام رابعة محتملة ضد ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

حذر جابرييل سترلينج، الجمهوري والمسؤول البارز في الانتخابات في ولاية جورجيا، الذي انتقد مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب بالتزوير بعد أن خسر ترامب الولاية أمام جو بايدن في عام 2020 ، من عنف محتمل في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الامريكية لاعلان لائحة اتهام رابعة محتملة ضد ترامب في قضية الغاء نتيجة انتخابات جورجيا 2020.

وأعرب سترلينج عن "قلقه الأكبر" من أن يظل خطر العنف المحتمل نتيجة للهجمات على نزاهة التصويت قائما، بالتزامن مع قرب انتهاء تحقيق المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس في جهود ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.

وفقا لشبكة ايه بي سي، سئل سترلينج عما إذا كان قلقًا من أن خطاب ترامب، بما في ذلك الحملة الإعلانية الأخيرة التي تهاجم ويليس ، قد يؤدي إلى العنف مرة أخرى.

وقال سترلينج: "أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث. أكثر ما يقلقني منذ سنوات.. هو أن شخصًا ما سيكون مدفوعًا ببعض هذه الأنواع من الخطاب ز في مرحلة ما سيفعل شيئًا غبيًا".

وقال: "لن يكون هذا شيئًا منظمًا. لن يكون هناك مجموعة من المتآمرين معًا من المحتمل أن يكون فردًا غير مستقر عقليًا سيتحول إلى متطرف من خلال هذه العملية."

وأشارت ايه بي سي إلى أن سترلينج كان يردد تحذير وجهه لأول مرة في ديسمبر 2020 ، أثناء عمله كمدير تنفيذ نظام التصويت في مكتب وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر، حيث قال وقتها مخاطبا ترامب: "سيدي الرئيس ، يبدو أنك خسرت على الأرجح ولاية جورجيا لديك الحق في اللجوء إلى المحاكم. عليك التوقف عن إلهام الناس لارتكاب أعمال عنف محتملة. سيتضرر شخص ما . شخص ما سيطلق عليه الرصاص. شخص ما سيقتل ".

ووفقا للتقرير، أشار ستيرلينج إلى أن عمليات التدقيق المستقلة فشلت في اكتشاف الاحتيال في جورجيا ، واستشهد بالإحصائيات التي أكدت كيف أن ازدراء ترامب العلني للتصويت عبر البريد وسط جائحة COVID-19 يبدو أنه كلفه أصواتًا حاسمة.