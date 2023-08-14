اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:52 م
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مياه الدقهلية تعلن انقطاع المياه ببعض مناطق غرب المنصورة غدًا لمدة 6 ساعات

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:22 م
مياه الدقهلية تعلن انقطاع المياه ببعض مناطق غرب المنصورة غدًا لمدة 6 ساعات قطع المياه
الدقهلية -_محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسي وتفرعاته، شارع محمد فتحي وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحا، وحتى الساعة 3 مساءًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال
 
 
 
 


 

 


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