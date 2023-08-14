موجز اقتصاد اليوم الإثنين.. 7.8 مليار جنيه حجم أقساط وثيقة "معاش بكرة"

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 14-8-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الاكتتاب في الوثيقة 7.8 مليار جنيه أقساط عبر بيعها فى 250 فرعًا للبنك.

رئيس البنك الأهلى: 7.8 مليار جنيه حجم أقساط وثيقة "معاش بكرة"

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الاكتتاب في الوثيقة 7.8 مليار جنيه أقساط عبر بيعها فى 250 فرعًا للبنك فى كل أنحاء الجمهورية، مما يدل على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية.

الملا يناقش مقترحات إينى لتنفيذ مشروع المخلفات الحيوانية والزراعية ببورسعيد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار النفط تسجل 85.73 دولار لخام برنت و82.12 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 85.73 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.12 دولار للبرميل.

ورحبت مملكة البحرين بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

سعر جرام الذهب فى افتتاح الأسبوع يسجل 2320 جنيها لعيار 21

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية بمستهل تداولات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2320 جنيها للجرام في حين يتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

وصول سفينة لميناء الأدبية على متنها معدات حيوية لصناعة الأدوية بوزن 2927 طنا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، سفينة المثقلات (DA QING XIA)، القادمة من الصين، لتفريغ عدد 136 طرد، وحاويات بوزن 2630 طن يشمل وحدات لهياكل خرسانية (Modular building) من إنتاج شركة فارما ديول (PHARMADULE MORIMATSU) السويدية.

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع ملكية الأراضى الواقعة بصحراء الأهرام

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان ( منطقة صحراء الأهرام ) والمرموز لها بالحرف " ب ".

وزير الإسكان يتابع نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

ارتفاع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بمشتريات عربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

الضرائب: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أى تشريع ضريبى.