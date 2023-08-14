مصرع نجار موبيليا بطعنة نافذة على يد طالب فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى نجار موبيليا مصرعه طعنا على يد آخر، بقرية كفر الترعة القديم مركز شربين محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية مع آخر وقيام المجنى عليه بمعايرة المتهم بحبس والده فى إحدى القضايا وجرى التحفظ على الجثمان فى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تحت تصرف النيابة العامة .

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزى بوصول "محمد محمد رزق أحمد العشري"، 17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية كفر الترعة القديم، مصابا بجرح طعنى نافذ منتصف الصدر وتوفى عقب وصوله.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص وسؤال والد المصاب، 54 عاما، اتهم "عمرو.خ.ح"، 20 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض جامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب مستخدما سلاح ابيض "مطواة"، على أثر نشوب مشادة كلامية بينهما لمعايرة المجنى عليه للمتهم لحبس والده بإحدى القضايا، بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.