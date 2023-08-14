مصرع شخص غرقا فى أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه غرقا أمام كوبرى أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غريق أمام كوبري أبو سلطان دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة الغريق وتبين أنه يدعى شريف صبري عبدالله 18 عام مقيم أبو كبير الشرقية.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.

