محافظ الغربية يجتمع بـ"الأزهر والأوقاف" لمناقشة خطة الدعوة والتوعية بالمحافظة

بدأ الاجتماع بمناقشة الآليات التي ينفذها الأزهر والأوقاف لتوعية المواطنين بالمشكلات المجتمعية وسبل مواجهتها ، وكذلك النهوض بالذوق العام للمجتمع، وذلك من خلال خطبة الجمعة أو الدروس الدورية بالمساجد، وكذا الحملات والقوافل التوعوية التي تنظمها منطقة الأزهر الشريف بالغربية.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية طرق تنفيذ الحملات التوعوية خلال فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي تنظمها المحافظة في مراكز المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بمحور بناء الإنسان الذي يمثل المحور الأهم في محاور بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع أن الجمهورية الجديدة لا تعتمد فقط على مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها، ولكن أيضا بناء الإنسان المصري وتنميته وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا وحل مختلف المشاكل التي تواجه أهالينا في الريف والحضر، حيث تساهم في وضع حلول للعديد من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية، التسرب من التعليم، البطالة، القضاء على الأمراض والأوبئة، رفع مستوى الوعي وغيرها من المشاكل المختلفة.

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالغربية والشيخ عبد المهيمن وكيل مديرية الأوقاف لمناقشة خطة الدعوة والتوعية.