محافظ الأقصر يخصص 2 مليار و250 مليون جنيه لمشروعات الصرف بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين، جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى إسنا ضمن المبادرة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والتي قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقري غرب اسنا وصلت إلى 85 %، وتم الإنتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها 360 لتر في الثانية.

وأوضحت المهندسة رقية حماد، إن صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها يشمل إنشاء عدد 3 محطات بإجمالي شبكات 39 كيلو متر وخطوط طرد 12.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا 1080 متر مربع وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من 70 إلى 90% وشبكات الإنحدار 85% وخطوط الطرد 75%، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% وجاري استكمال توريد المهمات، وأشارت إلى أن محطة رفع النمسا تعد من أكبر المحطات بإسنا حيث تخدم حوالي 18 ألف نسمة من سكان قرى النمسا والمساوية والقري المجاورة وتبلغ تكلفتها 350 مليون جنيه.

ورافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.



المحافظ مع مسئولى مشروعات الصرف الصحى بحياة كريمة



المحافظ يستمع لشرح عن مشروعات الصرف



جولات على لمشروعات الصرف الصحى بـ26 قرية بإسنا وأرمنت



متابعة لمشروعات الصرف الصحى بـ26 قرية بإسنا وأرمنت