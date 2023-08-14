محافظ الأقصر يتلقى شكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، حضور فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري يوم الاثنين من كل أسبوع، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول العاجلة لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث وجه محافظ الأقصر، كافة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات بضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي مسئول يتقاعس عن خدمة المواطنين أو يقوم بحرمان أي مواطن من حقوقه.

وأوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر ، أنه يمكن لكافة المواطنين التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر وحضور لقاء اليوم المفتوح.

وكان قد عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيًا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء ، عدد (12) من شكاوى المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة، تراخيص بناء، وتراخيص محلات، والتقنين على أراضي الدولة، وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، وسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.