فوز لاعبتين بنادى الأقصر الرياضى بـ"ذهبية وفضية" بالبطولة الصيفية للسباحة بالمنيا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن فوز لاعبتين من نادى الأقصر الرياضى على الميداليات الذهبية والفضية فى البطولة الصيفية المقامة بمحافظة المنيا وذلك بمشاركة 18 فريق من محافظات الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبإشراف ودعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد تقدم صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، بالتهنئة لكل من اللاعبة زينب عبدالرحيم لحصولها على الميدالية الذهبية 200 متر متنوع وميدالية فضية فى 100 صدر، كما حصلت اللاعبة جودى عمر على الميدالية الذهبية فى سباق 50 م حرة، وذلك فى البطولة الصيفية المقامة بمحافظة المنيا بمشاركة 18 فريق من محافظات الصعيد الفريق، حيث يشارك تحت القيادة الفنية للكابتن طه يوسف المدير الفنى للفريق، والكابتن نور فوزى المدير الإدارى، والإشراف العام لمحسن الشقيرى عضو مجلس الإدارة، وذلك تحت إشراف صلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية وقيادات نادى الأقصر الرياضى.

فيما احتفلت منطقة الأقصر لكرة القدم، بتخريج المدربين الحاصلين على الدبلومة الأفريقية D3 وD4 والتى نظمها فرع الأقصر لكرة القدم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تقدم جمال محمد على، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وعادل فخرى المدير التنفيذى، وعماد سمير المحاضر الرئيسى بالدورة بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين.

وأقيم الاحتفال بنادى المدينة المنورة وبعد الاحتفال تم إجراء امتحان عملى ومقابلة شخصية للمتقدمين للحصول على الدبلومة الأفريقية D15 وD16، حيث افتتح الاتحاد المصرى لكرة القدم الدبلومة الأفريقية D13 وD14 بفرع الاتحاد بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بمشاركة 46 مدربا، وقام جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة بإجراء المقابلة الشخصية والاختبار المهارى للمتقدمين لتحديد مدى تأهيلهم للالتحاق بالدبلومة.