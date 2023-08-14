اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:02 م
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لحظة سقوط طائرة أثناء عرض جوى فى أمريكا وقفز طيارين قبل اصطدامها بالأرض

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:59 م
لحظة سقوط طائرة أثناء عرض جوى فى أمريكا وقفز طيارين قبل اصطدامها بالأرض طائرة
كتب إيهاب محمد

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وثقت الكاميرات لحظة سقوط طائرة كانت تشارك في عرض جوي قرب مجمع سكني في ولاية ميشيجان الأمريكية، ويمكن رؤية الطائرة في الفيديو قبل أن يخرج دخان منها وينفصل شيء ما عن الجزء الأساسي منها.

وقفز الشخصان اللذان كانا بداخلها قبل اصطدامها، لم يصب أي منهما، وقيل لنا إنه لم يصب أحد على الأرض، وفقا لموقع "سى ان ان"بالعربية.

بحسب وكالة الطيران الفيدرالية فإن تلك الطائرة من طراز ميج 23، وكانت جزءًا من معرض ميشيجان الجوي في يبسيلانتي.

الطائرة
الطائرة

 

أعلن Thunder Over Michigan نهاية العرض الجوي وقت قصير من الحادث، كان الحدث الذي استمر يومين هو العرض الخامس والعشرون Thunder Over Michigan.

 


سقوط طائرة

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