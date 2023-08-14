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فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية غدا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:40 م
فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية غدا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى ومحمود طه حسين - تصوير كريم عبد العزيز

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.
 
وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى منعقد الان بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة أن اجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالب بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالى عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب باجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب 
 
وانطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة  لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
 
وأعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .
 
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
 
وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.
 
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