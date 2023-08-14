غدا.. انقطاع المياه عن مدينة منوف وتوابعها بالمنوفية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا الثلاثاء، عن مدينة منوف والقرى التابعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

وكان تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور، والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 ألف م3/يوم، والتي تخدم قرى بشتامى وزاويه البقلى ودناصور والتى تصل طاقتها النهائيه بعد التوسعات 15 ألف م3 /يوم.

وتقدم نجيب بالشكر لفريق العمل بالمحطة لتطبيق مؤشرات الأداء الخاصة بالمحطة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات التشغيل للوصول لأعلى مستويات الجودة.

وأشار نجيب، إلي أن قري مركز الشهداء ستشهد تطوراً كبيراً في شتي المجالات من مرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى نهاية جولته تفقد نجيب مشروع الصرف الصحى بوحدة دراجيل بالشهداء مؤكدا على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة " حياة كريمة " لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة .