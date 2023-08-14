عضو بالنواب الأمريكي: نجل بايدن ارتكب الكثير من الأشياء غير القانونية

وكالات

قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن ارتكب فعلا "الكثير من الأشياء غير القانونية".

وأضاف في تصريحات لقناة "ABC Sunday" أن التحقيق في قضية نجل بايدن "لا يجري بشكل سلس".

وتابع راسكين: "يبدو واضحا حقا أن هذا الرجل مدمن على المخدرات وارتكب الكثير من الأفعال غير القانونية والخاطئة حقا".

وطالب الساسة الأمريكيين بعدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن "تأخذ مجراها".