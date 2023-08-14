اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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عضو بالنواب الأمريكي: نجل بايدن ارتكب الكثير من الأشياء غير القانونية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:00 ص
عضو بالنواب الأمريكي: نجل بايدن ارتكب الكثير من الأشياء غير القانونية هانتر نجل بايدن
وكالات

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قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن ارتكب فعلا "الكثير من الأشياء غير القانونية".

وأضاف في تصريحات لقناة "ABC Sunday" أن التحقيق في قضية نجل بايدن "لا يجري بشكل سلس".

وتابع راسكين: "يبدو واضحا حقا أن هذا الرجل مدمن على المخدرات وارتكب الكثير من الأفعال غير القانونية والخاطئة حقا".

وطالب الساسة الأمريكيين بعدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن "تأخذ مجراها".

 


النواب الأمريكي

نجل بايدن

بايدن

هانتر بايدن

هانتر نجل بايدن



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