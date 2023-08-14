طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى تسجل 30 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، استقرارا في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا نهارا رطب ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 30 درجة، والصغرى تسجل 24 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين استمرار التحسن فى الأحوال الجوية ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.



الطقس اليوم في الإسكندرية



الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية



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