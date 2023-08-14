طرق التعامل مع أرق الليل.. أبرزها ممارسة عادات نوم جيدة

كتب - حسام الشقويرى

عندما نحاول الاسترخاء في الليل، تميل أدمغتنا إلى الإفراط في التفكير واجترار الأشياء التي حدثت خلال النهار، هذا يمكن أن يؤدي إلى دوامة من الأفكار السلبية والمخاوف، والتي يمكن أن تؤدي إلى القلق، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

طرق التعامل مع القلق بالليل



انشئ روتينًا مهدئًا لوقت النوم

يمكن أن يساعد إنشاء روتين مهدئ لوقت النوم في إرسال إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاسترخاء. يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

ممارسة عادات نوم جيدة

يمكن أن تساعد النظافة الجيدة للنوم في تحسين نوعية نومك، والتي بدورها يمكن أن تقلل من القلق في الليل، يمكن أن يشمل ذلك تجنب الكافيين والكحول قبل النوم، والحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة، والالتزام بجدول نوم منتظم.

الحد من التعرض للشاشات

يمكن أن يتداخل التعرض للشاشات، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مع نومنا ويساهم في الشعور بالقلق، حاول الحد من تعرضك للشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم لمنح عقلك فرصة للاسترخاء.

تحدى الأفكار السلبية

عندما تشعر بالقلق في الليل، فمن السهل أن تنغمس في الأفكار السلبية والمخاوف، تحدي هذه الأفكار عن طريق سؤال نفسك عما إذا كانت صحيحة حقًا أو ما إذا كانت هناك طريقة أخرى للنظر إلى الموقف يمكن أن يساعد في تقليل القلق.

تحدث إلى شخص ما

يمكن أن يساعد التحدث إلى شخص ما، سواء كان صديقًا أو فردًا من العائلة أو متخصصًا في الصحة العقلية، في تخفيف مشاعر القلق، قد يكون من المريح معرفة أنك لست وحدك وأن الآخرين قد مروا بمشاعر مماثلة.

النظر في العلاج

إذا كنت تعاني من القلق في الليل ، ففكر في طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. العلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو نوع من العلاج ثبت أنه فعال في علاج القلق. يركز على تغيير أنماط التفكير والسلوكيات السلبية التي تساهم في القلق.

يمكن أن يكون القلق في الليل تجربة محبطة ومربكة، ولكن هناك طرق للتغلب عليها. من خلال فهم أسباب إثارة القلق في الليل وممارسة استراتيجيات التأقلم الفعالة، يمكنك تقليل مشاعر القلق وتحسين نوعية نومك. تذكر أنه من المهم طلب المساعدة إذا كنت تعاني من القلق، حيث تتوفر العديد من العلاجات الفعال