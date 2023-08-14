ضبط 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموين بقنا

تمكنت مديرية التموين بقنا، من ضبط كمية سجائر ومواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة، لمحاربة الجشع والمحتكرين بجميع مراكز محافظة قنا برئاسة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين.

وضبطت الحملة، 25 ألف علبة سجائر بمركز ومدينة نجع حمادي وكان بيان المحاضر والمضبوطات كالتالي، وتم تحرير 4 محاضر جنح نجع حمادي وكانت المضبوطات عبارة عن 24 ألف و990 علبة مجهولة المصدر، وضبط 270 كجم جبنه و226 عبوة صلصة وعدد 60 عبوة قشطه جميعهم منتهي الصلاحية.

وحررت الحملة 4 محاضر في مركز نجع حمادي، وضبطت 200 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر،

46 علبة سجائر مجهولة المصدر.