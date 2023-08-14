ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

‏‎وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر 6 شكائر دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط 3 مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر بطن ونصف دقيق بلدي مدعم.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 5محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و17 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و محضرين عدم وجود سجل بالمخبز ، ومحضر توقف عن الإنتاج، و3محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.