ضبط طن دقيق مدعم وطن ونصف رنجة فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة بكفر الزيات لاستهداف بعض المخابز البلدية ومصانع الرنجة المدخنة لضمان وصول الدعم لمستحقية وسلامه الأغذية للمستهلكين.

أسفرت الحملة عند إجراء عملية الجرد للمخابز البلدية المدعمة بكفرالزيات عن ضبط نصف طن شكائر دقيق بلدى مدعم تجميع بداخل مخبز بلدى وضبط مخبز آخر تصرف فى كمية نصف طن من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى مضبوطات واحد طن دقيق بلدى مدعم كما تم ضبط 300 بطاقة تموينية مجمعة بداخل مخبزين بكفر الزيات.

وضبط ماكينة مخبز بالمركز بأحد المخابز البلدية بالمدينة كما تم رصد أحد مصانع الرنجة وأسفر التفتيش على المصنع من ضبط والتحفظ على 300 صندوق رنجة مدخنة بإجمالى طن ونصف بها علامات فساد ظاهرى وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم استيفاء اجراءات التحريز القانونية وسحب عينات للتحليل .

وتم تحرير محاضر بالمخالفات واأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.